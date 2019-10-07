2019 Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanına gitti

07.10.2019 12:48

2019 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Nobel Tıp Ödülü üç bilim insanı Kaelin, Ratcliffe ve Semenza'ya verildi.

3 BİLİM İNSANI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Üç bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza ödüle layık görüldü. Ödülün, "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.

İşte Nobel Ödülü'nü alan isimler;

William G. Kaelin Jr

Sir Peter J. Ratcliffe

Gregg L. Semenza

Kaynak: İHA