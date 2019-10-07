2019 Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanına gitti
2019 yılı Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza'ya verildi.
2019 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Nobel Tıp Ödülü üç bilim insanı Kaelin, Ratcliffe ve Semenza'ya verildi.
3 BİLİM İNSANI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Üç bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza ödüle layık görüldü. Ödülün, "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.
İşte Nobel Ödülü'nü alan isimler;