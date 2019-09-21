2019 Sonbahar ayakkabı trendleri

2019 Sonbahar ayakkabı trendleri

ÇAĞLA X PELİN koleksiyonuyla bot ve çizmelere yeni bir renk katan Çağla Şıkel ve Pelin Özfırıncı'ya 2019 Sonbahar ayakkabı trendlerini sorduk.

21.09.2019 10:56
2019 Sonbahar ayakkabı trendleri

Trend alarmı

Ayakkabılarda ve terliklerdegeniş kare burunlar şu an için gözümüz pek alışık olmasa da hızlı bir şekilde ayakkabı dolaplarımıza yerini alacak

En iyi parçalar

Şeffaf davet ayakkabıları, düz kesim çizmeler ve bileklerimizi sımsıkı saracak streç botlar

Aksesuarlar

Parlak taşlar, troklar ve nakışlar

Desenler

Vahşi desenler, yılan, kroko, leopar,

"Punk" stilin yansıması olan ekoseler ve üzerinde asi troklar

Tonlar

Nude ve tonları, beyaz, siyah, kırmızı, pembe gri

Geri dönenler

Küt burunlu ayakkabılar ve çizmeler,

şeffaf ayakkabılar, desenli ayakkabılar

Hep kalanlar

Stilettolar

Kaynak: Bültenler
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