2019 AÖL sonuçları açıklandı! MEB AÖL 3. dönem sınav sonucu sorgulama - Açıköğretim kayıt tarihleri

6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde MEB'in düzenlediği AÖL sınav sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açık lise sınav sonuçları için adaylar, açık lise öğrenci girişi yaparak sonuçlarına ulaşabilirler. AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2019 AÖL sınav sonuçları ve AÖL öğrenci girişi…

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA...

3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 – 7 Temmuz'da düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem oturumlarının ardından sonuçlar merakla bekleniyordu. AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları MEB tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. AÖL sınav sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.2019 AÖL 3. dönem sınav sonuçları, ''https://aol.meb.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilebilecek. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÇIK LİSE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖL 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019 tarihinde, I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019 tarihinde ve I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlaması 04 Aralık 2019 olarak belirlendi.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB'in açıkladığı AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar mobil uygulamalar üzerinden veya internet üzerinden sorgulama işlemlerini yapabilecekler. Adaylar sorgulamayı, TC kimlik veya öğrenci numarasının yanı sıra şifrelerini girdikten sonra yapabilecekler.