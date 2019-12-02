2019'a kahkahalı veda

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Doğu Demirkol, Mesut Süre. Okan Cabalar gibi ünlü stand up komedyenlerinin yanı sıra, Songül Öden Lal Hayal oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. 16 farklı sahne gösterisi, stand up ve tiyatro oyunuyla 56 kez perde açarak seyircilere keyifli bir ay geçirecek.

BKM MUTFAK, 2019'A KAHKAHAYLA VEDA ETTİRECEK

2019'da onlarca komedyenle yüzlerce kez on binlerce kişiye kahkaha attıran BKM Mutfak, yılın son ayında da seyircileri için özel bir program hazırladı.

Stand up, sahne gösterisi ve tiyatro oyunu olmak üzere 16 farklı etkinlikle 56 kez perde açacak olan BKM Mutfak, İstanbul ve Anadolu'da seyircilerine keyifli bir ay yaşatacak.

BKM Mutfak, takvimi belli olan etkinliklerin yanı sıra aralık ayında da Açık Mikrofon'a çıkmak isteyen amatör komedyenlere sahnesini açık tutacak.

Kaynak: Bültenler