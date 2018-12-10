2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, Tarih ve Sosyal Bilimler Alanında Mehmet...
2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a, vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi uygun görüldü.
2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a, vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi uygun görüldü.