2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a, vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi uygun görüldü.