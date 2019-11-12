İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: FETÖ'den 27 kişiye yakalama kararı
2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
12.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:59
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken 13 şüpheliye adreslerinde ulaşılamadı.
Kaynak: AA