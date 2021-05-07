20 Yaş akımına ünlü oyuncu Murat Parasayar'da katıldı
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20 Yaş akımına ünlü oyuncu Murat Parasayar'da katıldı

20 Yaş akımına ünlü oyuncu Murat Parasayar'da katıldı
Bültenler - Haberler | Magazin

Ünlü Oyuncu ve Sunucu Murat Parasayar 20 yaş akımına katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Instagram hesabından 20'li yaşlarında bir dergiye röportaj verdiği fotoğraflarını paylaşan Parasayar hayranlarının da beğenisini kazandı.

"Taze Kan" yazısıyla paylaşılan röportajındaki fotoğraflar takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. TGRT Haber kanalında ünlü oyuncu Çiğdem Tunç ile beraber "Benim Hikayem" isimli programın sunuculuğunu üstlenen Murat Parasayar yoğun çalışma programında bu akıma katılmayı da ihmal etmedi.

Ayrıca geçtiğiz yıl bu sene böyle bir akımın başlayacağını bilmeden fotoğraflarını yan yana montaj yaparak paylaşan Murat Parasayar'ın eşi Burçin Parasayar'da yaptığı bir paylaşımla tekrar bu durumu dile getirmiş oldu.

Kaynak: Bültenler

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