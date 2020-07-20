20 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
20.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 07:13
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Çatı Katı Aşk
01:45 Adı Efsane
03:30 Müzik Arası
04:00 5N 1K
04:30 Akasya Durağı
04:45 Arda'nın Mutfağı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
10:45 Güneşi Beklerken
13:00 Çatı Katı Aşk
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:45 Doktor Civanım
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah
20:00 Çatı Katı Aşk
22:15 Atlantic Rim: Diriliş
22:45 Öfkeli Aşıklar
23:45 Atlantic Rim: Diriliş
Kaynak: InterSinema.com