20 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:00 Çatı Katı Aşk 01:45 Adı Efsane 03:30 Müzik Arası 04:00 5N 1K 04:30 Akasya Durağı 04:45 Arda'nın Mutfağı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Pazar 10:45 Güneşi Beklerken 13:00 Çatı Katı Aşk 13:15 Aşk-ı Memnu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:45 Doktor Civanım 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eyvah Eyvah 20:00 Çatı Katı Aşk 22:15 Atlantic Rim: Diriliş 22:45 Öfkeli Aşıklar 23:45 Atlantic Rim: Diriliş Kaynak: InterSinema.com