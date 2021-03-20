20 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı
20 Mart 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Komplo Teorisi
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:45 Işığın Prensesi
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
06:50 Böyle Bitmesin
07:00 Böyle Bitmesin
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:10 Yedi Numara
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
10:10 Tozkoparan İskender
11:00 Kalk Gidelim
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
13:20 Keşif
13:30 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
15:15 Dizi
15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com