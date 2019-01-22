20 Kişilik Asansörde 22 Kişi 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı

İstanbul'da bir hastanede 20 kişilik asansöre 22 kişi binmesi üzerine asansör durdu. Yarım saati aşkın süre asansörde kalan vatandaşların korku dolu anları telefon kamerası ile kaydedildi.

ASANSÖRÜN KAPILARINA VURARAK YARDIM İSTEDİLER

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, 22 vatandaş İstanbul'da bir devlet hastanesinin 20 kişilik asansörüne binince asansör arızalandı. Dakikalarca mahsur kalan vatandaşlar asansörün kapılarına vurarak ve bağırarak yardım istedi.

CEP TELEFONU KAMERALARI KAYITTAYDI

Cep telefonu çekmiyordu ancak kameraları o anları anbean kaydediyordu. Dakikalar geçtikçe panik arttı. Arıza 35 dakika sonra giderildi.

İşte korku dolu o anlardan görüntüler;