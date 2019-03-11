20. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Mankenin Otopsi Raporunda Skandal Detay!

20. kattan kattan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki manken Ivana Smit'in otopsi raporu ortaya çıktı. Genç mankenin tırnaklarının arasında 45 yaşındaki iş adamı Amado Johnson'ın DNA örneklerine rastlandı.

NE OLMUŞTU?

18 yaşındaki manken Ivana Smit, Hollanda Sittard'da doğdu. Ama Malezya'daki büyükanne ve büyükbabasının yanında büyüdü. Genç manken, çok sayıda marka için podyumda yürüdü ve poz verdi, tanınan bir mankendi. 18 yaşındaki manken, bir çiftle beraber gece eğlenmeye çıktı. Sabaha karşı gece kulübünden çıktılar. Zengin çifte ait 20. kattaki lüks daireye geldiler. Fakat saatler sonra manken Ivana Smit dairenin balkonundan aşağıya düştü. 6. katın çatısında çıplak halde cesedi bulunan Hollandalı mankenin otopsi sonuçları açıklandı.

DNA ÖRNEKLERİNE RASTLANDI

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 7 Aralık 2017'de ölen manken Smit'in cesedini , Hollandalı uzmanlar da inceledi. Genç kadının ölmeden önce direndiğine dair kanıtların olduğu belirtildi. Adli Tıp yetkililerine göre, Smit'in başının arkasında travma izleri var. Kollarında da çizikler tespit edildi. Tırnaklarının arasında ise 45 yaşındaki iş adamı Amado Johnson'ın DNA örneklerine rastlandı. Ancak tüm kanıtlara rağmen, savcılık henüz resmi bir suçlama yapmış değil. Malezyalı savcı Mahyun Talib, "Üçü arasında gerçekten neler olduğunu bilemeyiz" dedi. Bunun üzerinde tartışmalar başladı. Ivana Smit'in ailesi ise, soruşturmanın geldiği noktaya ateş püskürüyor.

"BİRİLERİ CESEDİNİ AŞAĞIYA ATTI"

Kızlarını kaybeden ailenin avukatı, "Elbette ölüler yürüyemez veya düşemez. Birileri onun cesedini aşağıya attı" ifadesini kullandı. Smit ailesi, kızlarının doğrudan Johnson ve Almaz çifti tarafından öldürüldüğünü savunuyor.Aileye göre, Johnson ve karısı Mart 2018'de Malezya'dan ayrıldı. Teksaslı iş adamı, şu anda ABD'de. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Johnson'ın Ivana Smit'i kollarından tutarak taşıdığı görülüyordu. İkili, Kuala Lumpur'daki bir kulüpten sabaha karşı çıktı. Saatler 07.30'u gösterdiğinde ise, Smit erkek arkadaşına bir fotoğraf gönderdi. Polis, iki saat sonra, 10.00 sularında genç mankenin balkondan düştüğünü tahmin ediyor. Ancak genç mankenin cesedi saat 15.00 sularına kadar bulunamadı.

"DÜŞMEDİ VEYA ATLAMADI, BİRİ İTTİ"

Hollanda ve Malezya'da yapılan otopsilerde, mankenin vücudunda uyuşturucu ve alkol bulundu. Hollandalı Adli Tıp uzmanları, ayrıca özellikle başta ve kollarda morluklar tespit etti. Hollandalı uzman Frank, "Balkondan düşmeden önce bir şeyler oldu. Belki kendisi kaydı, belki de biri başına vurdu" diyor. Baba Marcel Smit de, boyun çevresinde morluklar gördüğünü söylüyor. Acılı baba, "Boyu 1,81 metre, balkonun bariyerleri ise 1,20 metre. Düşmedi veya atlamadı. Biri attı" ifadesini kullandı. Yaşananlar geniş yankı uyandırdı, olayın bir an önce aydınlatılması isteniyor.