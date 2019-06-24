20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını 9 Ağustos'ta gerçekleştirecek.
2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.
9 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
Yapılan resmi açıklamaya göre eğitim kurumu tercihlerinin alınması 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 9 Ağustos 2019 tarihinde 20.00'da sözleşmeli öğretmenin ataması yapılacak. Ataması yapılacak öğretmenler 2 Eylül 2019'dan itibaren görevlerine başlayabilecek.
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