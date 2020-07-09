2 zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
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2 zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek

BALIKESİR'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu gasbeden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (21) ve Burak Baştürk'e (24) 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

2 zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
09.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:15

 

BALIKESİR'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu gasbeden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (21) ve Burak Baştürk'e (24) 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.Olay, 24 Eylül günü bir parkta meydana geldi. Parkta oturan üniversite öğrencisi A.D. ve arkadaşlarının yanına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, iddiaya göre "Buranın abisi biziz" deyip, A.D.'yi dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini gören Nihat Yıldız ve Burak Baştürk kaçarak uzaklaştı.İki şüpheli, içlerinden birinin rahatsızlığı için gittikleri hastanede A.D. ve yakınlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Araya giren polislere bağırıp hakaret eden şüpheliler, kavganın sona ermesinin ardından hastaneden ayrıldı. Şüphelilerin hastanede yaşattıkları o anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, hem gasp ve adam yaralama, hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Bugün devam edilen davanın duruşmasında, 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından Yıldız ve Baştürk'e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken 'yağma', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.


Kaynak: DHA

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