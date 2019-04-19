2. Sayfa Programının Sunucuları, Serdar Ortaç'ın 3 Yıllık Kumar Fotoğrafını Yeniymiş Gibi Sundu

Kanal D ekranlarının sevilen magazin programı 2. Sayfa programında Serdar Ortaç hakkında yanlış bir haber yapıldı.

Programın sunucuları, Serdar Ortaç'ın 2016 senesinde çekilen kumar fotoğrafını 2 hafta önce çekildiğini söyleyerek canlı yayında yayınladı.

2016 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI YENİ GİBİ SUNDULAR

Yayınladıkları magazin haberleriyle isimlerinden söz ettiren Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, bugün Işın Karaca'nın konuk olduğu canlı yayında bir skandala imza attı. İkili, "2. Sayfa'nın özel haberi" diyerek Serdar Ortaç'ın 2016 yılında bir makineden kumar oynadığı iddia edilen fotoğrafı yayınladı.

Serdar Ortaç'ın arasının iyi olduğu sunuculara ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

3 SENE ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Kumar yüzünden servetinin büyük bir kısmını kaybeden Serdar Ortaç, 2016 yılında konser için gittiği Kıbrıs'ta kumaş oynamış ve 100 liralık bahis karşılığında 504 bin lira 55 kuruş kazanmıştı.

Serdar Ortaç'ın fotoğrafı Haberler.com sayfamızda 2016 senesinin Haziran ayında yayınlanmıştı.