2. Kuşadası Gençlik Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Festivalin ilk günündeki halka açık muhteşem açılış konserlerinin ardından ikinci gün sırasıyla Neyse, Marsis, Özge Fışkın, Flört, Cem Adrian, Feridun Düzağaç ve Mor ve Ötesi sahne aldı. Bölge halkının da büyük ilgi gösterdiği festival tüm hızıyla devam ediyor.

Milyon Yapım organizasyonunda, Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde, Kral Pop Medya Sponsorluğu'nda gerçekleşen festival Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanıyor. MFÖ'den Moğollar'a; Mor ve Ötesi'nden Feridun Düzağaç'a; Teoman'dan Manga'ya; Şebnem Ferah'tan Hayko Cepkin'e; Selda Bağcan'dan Mabel Matiz'e 30'un üzerinde sanatçı ve grup 5 gün boyunca Kuşadası sahilini iyi müzik ve eğlenceye doyuracak.

Her zaman iyi müzik sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 2. Kuşadası Gençlik Festivali 5-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşiyor.