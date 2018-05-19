Akılalmaz İfade! Telefon Taksidini Ödemediği için Akrabalarını Öldürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı 2 kardeşi bıçakla öldüren Hüseyin Karadaş, yurt dışına kaçmak için biriyle görüşme yapacağı sırada yakalandı. Karadaş, Ruşen Çakır'a aldığı cep telefonunun taksitlerinin kendisine ödenmediğini, bu nedenle çıkan tartışmada 2 kardeşi öldürdüğünü söyledi.

2 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI

Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana gelen olayda Hüseyin Karadaş, akrabaları olan Erdal (44) ile Ruşen Karadaş'ı (34) evlerinin bahçesinde bıçakla öldürdü. Ruşen Karadaş'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen Hüseyin Karadaş, olayın ardından kaçtı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Karadaş'ın Dilovası'nda biriyle buluşacağı bilgisini aldı. Buluşmanın gerçekleşeceği yerde bekleyen ekipler, Hüseyin Karadaş'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Yurt dışına kaçmak için görüşme gerçekleştireceği sırada yakalanan Karadaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

TELEFON TAKSİDİNİ ÖDEMEDİ DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Karadaş, sorgusunda, mağazadan kendi adına telefon alarak, Ruşen Karadaş'a verdiğini, taksitleri ödememesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Daha önce işlediği cinayet nedeniyle 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.