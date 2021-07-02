2 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
2 Haziran Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 2 Haziran 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Çekmeköy-Çavuşbaşı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.