2 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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2 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

2 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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2 Haziran Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 2 Haziran 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Çekmeköy-Çavuşbaşı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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2 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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