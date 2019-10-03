2 gündür cezaevinde bulunan Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek

03.10.2019 10:13

2 gündür Metris Cezaevi'nde bulunan şarkıcı Yaşar İpek, mahkumlara konser verecek.

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme, İpek'in uzaklaştırma kararı olduğu sürede Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi. Kararın ardından İpek, cezaevine gönderildi.

YAN KOĞUŞLARDAN TEZAHÜRAT SESLERİ YÜKSELDİ

Instagram'da magazin programı yapan Bilal Özcan'ın Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'le ilgili bir duyuruda bulundu. Özcan "Cezaevindeki Yaşar İpekten haber var. Yarın Yaşar İpek, mahkumlara ve cezaevi çalışanlarına konser verecek. İpek, Dün gece Yaşara İpek'e büyük tezahürat yapıldı. Yan koğuştan tezahürat sesleri geldi. Hükümlülerden gelen konser talebini geri çevirmeyen İpek yarın 14:30'da yattığı Metris Cezaevin'de konser verecek" dedi.