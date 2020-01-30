Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Yozgat'da kendisini aldattığını öne süren bir kadın kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kocasını bıçaklayarak öldürdü.

30.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:56
Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Yozgat'da yaşayan H.Y isimli 2 çocuk annesi kocasının kendisini aldattığını iddia ederek bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipleri Ekrem Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ ÇOCUĞUYLA EVDEN AYRILMAK İSTEDİ

Olay, Yozgat'ın ilçesine bağlı Ahmetefendi mahallesinde gerçekleşti. İddialara göre, 28 yaşındaki H.Y, kocası Ekrem Yılmaz'ın kendisini aldattığını öne sürerek 2 çocuğu ile beraber evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olan Ekrem Yılmaz buna karşı çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa bir sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Y 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Ekrem Yılmaz'ın olay anında hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Yılmaz'ın cansız bedeni Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, H.Y ise gözaltına alındı. H.Y emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü
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