4.5 aylık hamile karısını öldüren kocaya verilen 18 yıl hapis cezası isyan ettirdi

4.5 aylık hamile karısını öldüren kocaya verilen 18 yıl hapis cezası isyan ettirdi

Adana'da, 19 yaşındaki 4.5 aylık hamile eşini öldüren kocaya, "iyi hal ve haksız tahrik indirimi" uygulanıp 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ailesi tepki gösterdi.

30.08.2019 09:06
4.5 aylık hamile karısını öldüren kocaya verilen 18 yıl hapis cezası isyan ettirdi

Adana'da 5 yıl önce 19 yaşında bir çocuk annesi 4.5 aylık hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal ve haksız tahrik indirimi" uygulanıp 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Anne Songül Teber, "Hem kızımı hem doğmamış torunumu öldüren o caninin idamını isterken indirim alması bizi yıktı" dedi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesinin Akkapı Mahallesinde 11 Eylül 2014 günü gece meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşında evlenen, 15 yaşında Mısra isimli bir kız çocuğu sahibi olan Burcu Çiftçi (19), eşi Mehmet Çiftçi (27) ile kıskançlık yüzünden sürekli tartışmaya başladı. Bu nedenle Burcu Çitçi sık sık baba evine gitmeye başladı. Son olarak dört aylık hamile olduğunu öğrenen kadın öldürülmeden 2 gün önce baba evinden geri kocasının yanına geldi. Ancak çift kıskançlık yüzünden yine tartıştı.

HAMİLE EŞİNE 3 EL ATEŞ ETTİ

Kocası kızını ve eşini yanına alarak Akkapı Mahallesinde bir mısır tarlasına giderek burada eşini sandalyeye oturtup göğsünden 3 el ateşle vurdu. Zanlı, daha sonra otomobille olay yerinden kaçıp kızını Mustafa M. isimli bir kişiye vererek, "Kızım sana emanet" dedi. Bir süre sonra genç kadının ailesi kızına ulaşmaya çalıştı. Ancak ulaşamayınca polisi arayarak "Kızımıza ulaşamıyoruz, damadımız tarafından öldürüleceğinden şüpheleniyoruz" diye ihbarda bulundu.

CEZASI, 18 YIL 4 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Bunun üzerine harekete geçen polis, gece yarısı genç kadını mısır tarlasında öldürülmüş halde buldu. Cinayet dedektifleri bir süre sonra katil koca Mehmet Çiftçi'yi yakaladı. Koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan koca, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme, 12 Mayıs 2015'te sanığı oy çokluğu ile "Hamile eşini öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahküm etti. Katil kocanın cezası "haksız tahrik ve iyi hal"den dolayı 18 yıl 4 aya düşürüldü.

"ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASINI İSTİYORUM"

Damadına "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulanmasına tepki gösteren anne Songül Teber (44) "Haksız tahrik almak için aldatıldığı yalanını söyledi. Kararı temyiz gittik. Ancak değişen bir şey olmadı. Biz tekrar temyize gönderdik. Hem kızımı hem de doğmamış torunumu öldüren o adamın idam edilmesi ya da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Ancak ölen kızımın yaşı kadar bile ceza almadı katil" dedi.

Kızının evliliğinin yanlış olduğunu anlatan anne Teber, "Evlendiği günden beri kızımız şiddet görüyordu. 'Kafana sıkacağım' diye tehdit ediyordu. Bu yüzden kadın sığınma evine gitmiş, çok kez de bizim yanımıza gelmişti. Kıskançlık yüzünden kızımı planlayarak öldürdü. Utanmadan ölmüş kızıma iftira attı. Burcu melek gibi bir insandı. Tek hatası böyle bir insanı sevmekti. Haksız tahrikten yararlanmak için aldatma yalanını söyledi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi de aldı. Kararı temyiz ettik. İki can almış bu insanın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.

4.5 aylık hamile karısını öldüren kocaya verilen 18 yıl hapis cezası isyan ettirdi
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (59)

  • ACAYİP:
    tipinde tip yok meymenetsizin ama anlamadığım buna nasl kız verdiği bu ailenin :( aile az da kendini sorgulasın, ayrıca bu itin cezası ölümdür anında öldürülmeliydi
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  • EMEKLİ HAKİM:
    Apo''yu ipten alan Bahçeli''nin Müttefiği Seçimden önce İdam, İdam diye miting meydanlarında nara attıranlar, Parlamentoya pas atıp duruyor. Neymiş Parlamento ne derse oymuş. Çoğunluk Cumhur ittifakında Apo''yu ipten alan ve İdam Cezasını apar topar kaldıran Bahçeli ve AKP''li vekiller çoğunlukta. Hadi getirin de görelim.
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  • ..:
    iyi hal nedir ya !!! adam tasarlayarak karnındaki ceniyle bir kadın öldürdü!! bunun nneresi iyi hal !!! tahrik neresinde var mı ıspatı !! nerde aldattığına dair ıspat delil !!! ya ALLAH aşkına nerde bu HUKUK DENEN ŞEY !! verin siz iyi hal indirimleri daha nice kadın bu cezalar yüzünden katledilecek !!1 pisliklerin ağzında şu cümle !! GİDER PAŞA PAŞA YATARIM !! ALLAH belanızı versin !
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  • ÖLDÜRMEK ÇÖZÜM DEĞİL SORUN...:
    kadın da aldatmış demek ki. . . mahkeme sonuçta delillere bakarak hükmediyor. . . adam sadece söyledi diye karar vermiyor mahkeme heyeti. . . demek ki boznuzlamış. . ama yinede kadını öldürüp hem kendi hayatını hem kadının hayatını hemde o masum yavrucakların hayatını karartması çok saçma ve yanlıştı. . . bunu yapmak yerine ver mahkemeye birde aldattığını ispatla kadın hem senden boşanır hemde kimsenin yüzüne bakamaz. . . öldürmekten beter olur du. . . öldürmek çözüm değil sorunların başlangıcı olmuş. .
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  • ASTE:
    sözde aldatma artık tahrik sebebi olmuyor namus davalarını bitirmek için. beni aldattı dediğinde delil gösteremezsen eğer iki kat ceza yiyorsun. yok öyle beni aldattı vurdum felan.
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  • HAYDAR:
    ne iyi hali ya nedir bu saçmalık o hakımin kızı olsaydı iyi hal indirimi verirmiydi kanunlar ne saçma böyle hep iti ugursuzu koruyor
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