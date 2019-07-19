19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda çekilerek açıklandı
19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda çekilerek açıklandı. İşte 19 Temmuz Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.
Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango İdaresi özel bir çekiliş düzenliyor. Zengin olmanın hayalini kuranlar kuponlarını hazırladılar ve Milli Piyango sonuçlarını bekledi. MPİ sonuçları açıklandı. İşte Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.
SIRALI TAM LİSTE
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
545010
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
007711 009264 074351 213331 373445 410508
479210 509440 535175 597858
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
00859 05223 06343 09388 20789 21246
32211 39843 42154 49703 52200 52217
54070 56393 59308 61272 63939 64867
82542 85558
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0038 0081 1670 1799 2463 3474
3491 4124 4390 5739 7441 7922
8295 9069 9535
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
064 141 238 297 322 361
548 725 779 974
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
06 09 62 69 75 87
94 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
045010 145010 245010 345010 445010 505010
515010 525010 535010 540010 541010 542010
543010 544010 545000 545011 545012 545013
545014 545015 545016 545017 545018 545019
545020 545030 545040 545050 545060 545070
545080 545090 545110 545210 545310 545410
545510 545610 545710 545810 545910 546010
547010 548010 549010 555010 565010 575010
585010 595010