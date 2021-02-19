19 Şubat 2021 Van Cuma Namazı saat kaçta? Van Cuma Namazı saati ve Cuma ezan vakti!

Cuma günü Müslüman aleminin bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her Müslüman'ın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki, 19 Şubat 2021 Van Cuma namazı saat kaçta? Van Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti!

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Fakat genellikle saat 13:00 civarı kılınır. Şimdi Van ilimizde Cuma ne zaman okunur onu paylaşalım.

19 ŞUBAT 2021 VAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

19 Şubat Cuma günü, Van'da Cuma namazı saat 12:27'de kılınacak. Van İkindi Namazı ise 15:28, Akşam namazı 17:56 ve yatsı namazı 19:12'de.