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19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi?
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19 Mayıs resmi tatil mi? sorusu her yıl olduğu gibi 2025 yılında da milyonlarca öğrenci, veli, çalışan ve memur tarafından merakla araştırılıyor. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Bu tarih, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

19 Mayıs 2025, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak ve bu özel gün, Türkiye genelinde resmi tatil statüsünde olacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar kapalı mı? İşte detaylar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılı takvimine göre 19 Mayıs Pazartesi gününe denk gelmektedir.

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve bu gün resmi tatil statüsünde olduğundan noterler hizmet vermeyecek.

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler 19 Mayıs'ta açıktır, ancak sadece acil servisler ve nöbetçi birimler hizmet vermektedir. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için devlet ve özel hastanelerde poliklinik hizmetleri verilmez.

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'de resmi tatil statüsünde olduğu için tüm bankalar kapalı olacaktır. Hem kamuya ait bankalar (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) hem de özel bankalar (Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi vb.) bu tarihte müşteri hizmeti vermeyecektir.

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczanelerin geneli kapalıdır. Çünkü 19 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle normal mesai düzeninde çalışan eczaneler hizmet vermez. Ancak, vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere her ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler 19 Mayıs günü açık olacaktır.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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