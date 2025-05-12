19 Mayıs resmi tatil mi?
19 Mayıs resmi tatil mi? sorusu her yıl olduğu gibi 2025 yılında da milyonlarca öğrenci, veli, çalışan ve memur tarafından merakla araştırılıyor. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Bu tarih, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.
19 Mayıs 2025, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak ve bu özel gün, Türkiye genelinde resmi tatil statüsünde olacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar kapalı mı? İşte detaylar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2025 yılı takvimine göre 19 Mayıs Pazartesi gününe denk gelmektedir.
19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?
2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve bu gün resmi tatil statüsünde olduğundan noterler hizmet vermeyecek.