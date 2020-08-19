19 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
19.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 06:46
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm
02:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Zaman Makinesi 1973
22:15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
Kaynak: InterSinema.com