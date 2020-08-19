19 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm 02:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 04:45 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 08:00 Kendine İyi Bak 09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 09:45 Aşk Laftan Anlamaz 12:45 Kuaförüm Sensin 16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Zaman Makinesi 1973 22:15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı Kaynak: InterSinema.com