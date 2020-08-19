19 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
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19 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı

19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

19 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
19.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 06:46

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm

02:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

12:45 Kuaförüm Sensin

16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Zaman Makinesi 1973

22:15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

Kaynak: InterSinema.com

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