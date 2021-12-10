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18 yıl önce cinayete kurban giden şahsın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

18 yıl önce cinayete kurban giden şahsın cesedi bulundu Elazığ'da, 18 yıl önce kayıp ilanı verilen fakat polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen şahsın cesedine ulaşıldı.

ELAZIĞ (İHA) - 18 yıl önce cinayete kurban giden şahsın cesedi bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da, 18 yıl önce kayıp ilanı verilen fakat polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen şahsın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf etti.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ekipleri de Canpolat'ın gömüldüğü yeri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Polis ekipleri merkeze bağlı Sarıçubuk köyü kırsalında belirlenen bölgede kazı çalışması başlattı. Yapılan kazıda Rupi Canpolat'a ait olduğu değerlendirilen kemiklere ulaşıldı.

Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

18 yıl önce cinayete kurban giden şahsın cesedi bulundu

18 yıl önce cinayete kurban giden şahsın cesedi bulundu

18 yıl önce cinayete kurban giden şahsın cesedi bulundu

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