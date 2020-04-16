Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
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Adana, 3. Sayfa

Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor

Adana'da kalp ve beyin hastası olup bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinko levhayla örtülmüş evde yaşayan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

16.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:34
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor

Devletten 500 lira bakım parası aldığını belirten Ateş, "Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın yeter. Ameliyat olması gerek ancak ameliyattan sonra onu bu eve getiremem" dedi.

SADECE EVİNİN ÇATISINI KAPATABİLDİ

4 çocuklu Halil İbrahim ile A. Aslan çifti 18 yıl önce boşandı. Anne A. 3 çocuğunu alıp baba evine giderken en küçük kız Lütfiye (18) babası Halil İbrahim ile kaldı. Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde yaşayan baba kızın 2 odalı evlerinin bir odası ve çatısı 10 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baba Halil İbrahim, tatlıcılık yaparak evinin çatısını çinko ile kaplattı ancak odayı yaptıramadı.

Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor

BABASINA BAKMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

2015 yılına kadar hem kızını okutup hem de evini geçindirmeye çalışan baba, o yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çalışamaz hale geldi. Kızı Lütfiye ise okulu bırakıp babasına ve bakmak için çalışmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar'daki amcasının yanına çalışmaya giden kız, geçen sene ise babasının beyninde kan pıhtıcığı, böbreklerinin de iflas etmeye yaklaşıp bakıma muhtaç kalması nedeniyle işini bırakıp geri Adana'ya geldi.

Babasının ameliyat olması gereken ancak derme çatma evde devletten aldıkları 500 lira bakım parasıyla zar zor geçinen Lütfiye, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor

"PARA İSTEMİYORUM EV YAPILSIN YETER"

Babasının sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen Lütfiye Ateş, "Evimiz yandı. Evimiz çok sağlıksız ve babam hasta. Babamın ameliyat olması lazım ancak ben babamı bu eve ameliyattan sonra getiremem. Şu an hem sağlık hem de evimiz nedeniyle mağduruz. Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın onu istiyorum. Ben babamla tek yaşıyorum. Babamın beyninde kan pıhtısı oluşmadan önce ben de çalışıyordum ama o pıhtı ortaya çıkınca ben de işten ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor

"UTANMIYORUM SADECE YARDIM İSTİYORUM"

Devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini kaydeden Ateş, "Tek olmak gerçekten çok zor. Kimseye gidemiyorsun. Aç kalsan su verecek insanlar yok. Tekim diye bazı şeyleri de yapamıyorum. Bazı kişiler habere çıkarsan utanırsın diye söylediler ama burası benim yaşadığım yer. Utanmıyorum sadece yardım istiyorum. Evin bir odası yandığı ve üzeri çinko olduğu için yağmur yağınca içeri su doluyor. Elektrik ve su tesisatlarında sıkıntı var onları da doğru düzgün kullanamıyoruz. Hayırseverler ve devletimizden evimizin yapılması babamın sağlığına kavuşması için yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşma bozukluğu yaşayan Halil İbrahim Ateş ise kızından başka kimsesinin olmadığını ve yardım beklediğini söyledi.

Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor

Kaynak: İHA

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