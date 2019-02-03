18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma
Adana'da 18 yaşındaki kızı Tuğçe'yi uyuduğu esnada pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı baba, adliyedeki ifadesinde "Erkeklerle gezmesinde rahatsız oldum" dedi.
Kızını uykusundayken katledip içtiği ilaçlarla intihara teşebbüs eden Kadir Tatar hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tatar ifadesinde ise kızını neden vurduğunu şoke eden sözlerle açıkladı.
CİNAYETİN ARDINDAN OĞLUNU ARAMIŞTI
Adana'da önceki gün 52 yaşındaki Kadir tatar gece yarısı uyuyan 18 yaşındaki kızı Tuğçe'yi pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından oğlunu arayarak "Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum ben de ilaç içtim" demişti.
"ERKEKLERLE GEZMESİNDEN RAHATSIZ OLDUM"
Cani baba hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilirken kızını "Erkeklerle gezmesinden rahatsız olduğu" için öldürdüğünü iddia etti. Kadir Tatar ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BASIN MENSUPLARININ SORUSUNA ARGO YANIT
Katil zanlısı baba adliyeye çıkarılırken, bir basın mensubunun "Kızınızı vurduğunuz doğru mu?" sorusuna ise argo kelime kullanarak cevap verdi.
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ADAM GİBİ ADAM BABA. ADAMI HANGİ BOYUTA SÜRÜKLEDİ ALLAH BİLİR YAPMAYIN İNSANCIKLAR ÇOCUKLARINIZA İYİ EĞİTİM VERİNCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Benim aklıma başka şeyler geliyor.....ama buraya yazamiyorum.....yani bence ölüm sebebi başka.....Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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adana .....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır