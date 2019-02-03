18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma

Kızını uykusundayken katledip içtiği ilaçlarla intihara teşebbüs eden Kadir Tatar hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tatar ifadesinde ise kızını neden vurduğunu şoke eden sözlerle açıkladı.

CİNAYETİN ARDINDAN OĞLUNU ARAMIŞTI

Adana'da önceki gün 52 yaşındaki Kadir tatar gece yarısı uyuyan 18 yaşındaki kızı Tuğçe'yi pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından oğlunu arayarak "Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum ben de ilaç içtim" demişti.

"ERKEKLERLE GEZMESİNDEN RAHATSIZ OLDUM"

Cani baba hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilirken kızını "Erkeklerle gezmesinden rahatsız olduğu" için öldürdüğünü iddia etti. Kadir Tatar ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BASIN MENSUPLARININ SORUSUNA ARGO YANIT

Katil zanlısı baba adliyeye çıkarılırken, bir basın mensubunun "Kızınızı vurduğunuz doğru mu?" sorusuna ise argo kelime kullanarak cevap verdi.