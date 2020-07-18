18 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Medcezir 01:15 Kaçak Gelinler 02:15 Aramızda Kalsın 02:30 Kaçak Gelinler 04:30 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 07:00 İki Aile 10:00 Kaçak Gelinler 10:00 Dizi 13:00 Sinema 13:30 Aramızda Kalsın 15:30 Dizi 15:30 Kara Sevda 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Zorlu Gün 20:00 Madagaskar Penguenleri 21:45 Dizi 21:45 Madagaskar Penguenleri 22:20 Zorlu Gün 23:30 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com