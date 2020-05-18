18 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
00:15 İçerde
01:30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
05:15 Pazar Sürprizi
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Tarkan Gümüş Eyer
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:45 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo
20:00 Yol Arkadaşım
21:45 Köyden İndim Şehire
22:30 Yol Arkadaşım
23:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
Kaynak: InterSinema.com