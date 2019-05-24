Müge Anlı, 17 Yıl Önce Parka Terk Edilen Genç Kızı Ailesine Kavuşturdu
Henüz 1,5 yaşındayken abisiyle birlikte parka terk edilen genç kız, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anlı, kısa süre içinde genç kızın annesine ulaşarak, 17 yıllık hasreti sona erdirdi.
17 yıl önce ailesi tarafından terk edilen Kader, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç kız, gerçekleşen yayında annesi ile ilk kez konuşurken, stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.
İstanbul Kağıthane'de 11 Ağustos 2002 günü 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2,5 yaşındaki ağabeyi Çeliktepe Parkı'na terk edildi. Polis tarafından bulunan ve ailesi ortaya çıkmayan iki kardeşe, Kader ve Mustafa Çeliktepe ismi verildi. Ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildiler.
18 YAŞINA BASAR BASMAZ MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU
Çocuklukları yurtta geçen iki kardeşin aile özlemi hiç bitmedi. Kader Çeliktepe, 18 yaşını doldurur doldurmaz Müge Anlı'ya başvurarak ailesini aramak istedi. Müge Anlı, genç kızı dün yayınında konuk etti. Kader Çeliktepe, ailesine ait hiçbir bilgiye sahip değildi.
ANNE TELEFONLA BAĞLANDI
Kısa süre içinde Müge Anlı, Kader Çeliktepe'nin annesi Sabriye Hanım'ı buldu. Batman'da yaşan Sabriye Hanım, Müge Anlı'ya bağlanarak 17 yıl sonra bugün ilk kez kızı ile konuştu. Müge Anlı stüdyosu, duygu dolu anlara sahne oldu.
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BEN İZLEDİM YAZIK KIZIN ANNESİ ŞAŞKINLIKTAN MI ANLAMADIN ÇOK TUHAF DAVDARNDI , KIZA ÜZÜLDÜM BİR HEVESLE GELMİŞTİ, İNŞALLAH BİRARAYA GELİNCE SEVİNİRLER. . . . . . . AMA BU KADAR YIL AYRI KALINDIKTAN SONRA İKİSİ İÇİNDE ANNE KIZ İLİŞKİSİ OLAMAZ SEVGİ EMEKTİR, BERABER GEÇİRDİĞİN ANILARDIR:(Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kız görmek istemiyorum annemi diyor , ben izledim sabah canlı olarak , ne kavuşmasıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MÜGE ANLI SANA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDERİZ. ÇOK DUYGUSAL BİR DURUMCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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istedim vermedin müge sen şoförsün dedinCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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müge anlıyı tesettüre girip kendini ibadete vermeye ve reklamını yapmaktan vaz geçmeye davet ediyorum aksitaktirde öbür tarafa bomboş gidebilir oradaki hesapları tutmayabilir.Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır