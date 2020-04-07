17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi İstanbul'da online arkadaşlık sitesinde yaşını küçük göstererek tanıştığı 17 yaşındaki gence bıçak zoruyla cinsel istismarda bulunan ve "Sana virüs bulaştırdım" diyen 42 yaşındaki kadın hakkında 52 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Güngören'de online arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı 17 yaşındaki erkek çocuğu M.D'ye kendisini 18 yaşından küçük göstererek tuzağa düşüren ve bıçak tehdidiyle ilişkiye zorlayıp parasını gasp eden 42 yaşındaki Seval D. hakkında dava açıldı. Cinsel istismarda bulunan Seval D. için 3 ayrı suçtan 52 yıla kadar hapis istendi.

"BANA 100 TL VERECEKSİN VE İLİŞKİYE GİRECEĞİZ"

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, Güngören'de yaşayan M.D, online arkadaşlık uygulamasında kendisinin de 17 yaşında olduğunu söyleyen Eda kod adlı biriyle tanıştı. MD, Eda'yla buluşmak için çağrıldığı adrese gitti. Ancak kapıyı açan Seval D'ydi. Şüpheli, Mustafa D.'ye "Eda benim seni ben çağırdım. Şimdi bana 100 TL vereceksin ve ilişkiye gireceğiz" dedi.

ZORLA İLİŞKİYE GİRİP "SANA KORONAVİRÜS BULAŞTIRDIM" DEDİ

Mustafa D. kabul etmedi. Şüpheli de bıçakla tehditte bulundu. M.D'yi zorla ilişkiye zorladı ve 100 TL'sini gasp etti. Mustafa D'den evden çıkarken telefon numarasını istedi. Mustafa D. vermeyeceğini söyledi. Şüpheli de "Sana virüs bulaştırdım" dedi.

52 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Evden korkuyla ayrılan Mustafa D, evine giderek olan biteni annesine anlattı. Anne oğul savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Tamamlanan soruşturmanın ardından Seval D. hakkında "Çocuğa sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar, çocuğun cinsel istismarı, yol kesmek suretiyle silahlı yağma ve hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık Seval D. hakkında 3 ayrı suçtan 52 yıla kadar hapis talep edildi.