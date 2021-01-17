17 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
17 Ocak 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Çelik Adam-Superman
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:55 Yedi Numara
04:35 Işığın Prensesi
05:20 Shrek 3
06:55 Böyle Bitmesin
09:00 Diriliş Ertuğrul
09:25 Yedi Numara
10:20 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:00 Tövbeler Olsun
13:50 Benim Adım Melek
15:55 Uyanış: Büyük Selçuklu
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com