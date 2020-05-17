17 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
17 Mayıs 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
17.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
01:30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:00 Kalp Atışı
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
05:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Tarkan
14:00 Tarkan Gümüş Eyer
15:45 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Köyden İndim Şehire
23:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
Kaynak: InterSinema.com