17 gündür aranan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı, derede ölü olarak bulundu
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17 gündür aranan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı, derede ölü olarak bulundu

Denizli'de 14 Şubat'tan bu yana kayıp olan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı, derede ölü olarak bulundu.

02.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:53
17 gündür aranan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı, derede ölü olarak bulundu

Merkezefendi ilçesinde 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü olarak bulundu. Eskihisar Mahallesinde arama yapan Bakan ailesinden bir kişi, Ellez Deresinde hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay yerine gelen ekipler, şahsın Muharrem Bakan olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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