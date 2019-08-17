17 Ağustos'un yıl dönümünde korkutan İstanbul depremi açıklaması: Fırtına öncesi sessizlik
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 1999 depremlerinin Marmara'nın altındaki fayı dolayısıyla kabuğu tetiklediğini ve bu nedenle kabuğun bir gün çatlayıp büyük İstanbul depremine yol açacağını söyledi.
17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde İstanbul'da meydana gelebilecek olan depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Bulunduğumuz zamanı fırtına öncesi sessizlik diye algılayabiliriz. 1999 depremleri Marmara'nın altındaki fayı dolayısıyla kabuğu tetikledi. Bu kabuk çatırdamaya başladı. Günün birinde kırılacak" dedi.