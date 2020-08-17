17 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 02:30 Kod Adı: Ressam 04:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Kendine İyi Bak 09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 09:45 Aşk Laftan Anlamaz 12:45 Kuaförüm Sensin 16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 18:45 Show Ana Haber 20:00 Bücür 22:15 Bücür Kaynak: InterSinema.com