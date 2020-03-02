16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti

02.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:46

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan N.T. (16), evde kimsenin olmadığı sırada tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

KOMŞULAR SİLAH SESİNİ DUYUP EVE GİRDİ

Olay öğle saatlerinde Söğütlü Orta Mahalle Kumdere mevkiinde meydana geldi. N.T. evde kimsenin olmadığı sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak eve giren komşuları, genç kızı kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, N.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından N.T.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA