12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu
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12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu

Çağla Şıkel ve Defne Samyeli, Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin verdiği "Çığır Açan Deneyim" seminerine katıldı. 16 saat seminerde kalan ünlü isimler bunun için yaklaşık 13 bin TL ödedi. Bir kağıda üzerinde çalışma yapmak istediği kişiyi yazan Samyeli, yazdığı ismin görünmesinden çekinerek "Hayatta söylemem" dedi.

14.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:38
12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu

Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin geçen hafta sonu bir otel verdiği "Çığır Açan Deneyim" semineri, ünlü isimlerden ilgi gördü. Demartini'yi dinlemeye gelenler arasında ve de vardı. Katılımcılar, sabah 08.00'de başlayıp gece 01.00'de biten 16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödedi.

DEFNE YAZDIĞI İSMİ SÖYLEMEDİ

Nefret duyulan kişileri anlayıp affetmeyi öğreten Dr. John Demartini, seminere başlarken katılımcılara "Önce üzerinde çalışmak için bir kişiyi seçin" dedi. Ardından en önde oturan Defne Samyeli'ye "Kağıda yazdığınız kişi kim?" diye sordu. Panikleyen ve kağıdının üzerini eliyle kapatan Samyeli'nin "Hayatta söylemem" sözleri salondakileri güldürdü. Samyeli'nin bu halleri ise akılla kağıda eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını yazabileceğini getirdi.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Samyeli ile seminerde olan Şıkel, Instagram hesabından paylaşım yaparak eğitim hakkında şunları söyledi: "2 gündür çok önemli bir eğitimdeydim, çok kıymetli saatler geçiriyor ev kendimi çok şanslı hissediyorum."

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: 12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu
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