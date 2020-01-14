12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu
Çağla Şıkel ve Defne Samyeli, Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin verdiği "Çığır Açan Deneyim" seminerine katıldı. 16 saat seminerde kalan ünlü isimler bunun için yaklaşık 13 bin TL ödedi. Bir kağıda üzerinde çalışma yapmak istediği kişiyi yazan Samyeli, yazdığı ismin görünmesinden çekinerek "Hayatta söylemem" dedi.
Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin geçen hafta sonu bir otel verdiği "Çığır Açan Deneyim" semineri, ünlü isimlerden ilgi gördü. Demartini'yi dinlemeye gelenler arasında Defne Samyeli ve Çağla Şıkel de vardı. Katılımcılar, sabah 08.00'de başlayıp gece 01.00'de biten 16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödedi.
DEFNE YAZDIĞI İSMİ SÖYLEMEDİ
Nefret duyulan kişileri anlayıp affetmeyi öğreten Dr. John Demartini, seminere başlarken katılımcılara "Önce üzerinde çalışmak için bir kişiyi seçin" dedi. Ardından en önde oturan Defne Samyeli'ye "Kağıda yazdığınız kişi kim?" diye sordu. Panikleyen ve kağıdının üzerini eliyle kapatan Samyeli'nin "Hayatta söylemem" sözleri salondakileri güldürdü. Samyeli'nin bu halleri ise akılla kağıda eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını yazabileceğini getirdi.
"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Samyeli ile seminerde olan Şıkel, Instagram hesabından paylaşım yaparak eğitim hakkında şunları söyledi: "2 gündür çok önemli bir eğitimdeydim, çok kıymetli saatler geçiriyor ev kendimi çok şanslı hissediyorum."
Haber Videosu: 12 bin 800 TL'lik seminere katılan Defne Samyeli, kağıda yazdığı isim görünecek diye panik oldu
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Allah aşkına ne anlattı bir günde de 12800 TL bayıldınız yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dersin Sonunda gereken dersi almışlardır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok para beleş kazanç, şaşkın harcamayıda beraberinde getirir, allah ıslah etsin, ülkemizde ihtyaç sahiplerine yardımcı olsanızya, para şaşkını şımarıklar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben birşey anlamadım abovvCevap Yaz 1 Yayından Kaldır