16 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 16 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:45 Filinta 01:00 Tövbeler Olsun 02:30 Yedi Numara 03:35 Zaman Matinesi 03:50 Yeditepe İstanbul 04:25 Kalk Gidelim 05:15 Zaman Matinesi 06:50 İncir Ağacı 07:10 Böyle Bitmesin 08:15 Uğurlugiller 09:15 Diriliş Ertuğrul 09:20 Perihan Abla 11:20 Gülşen Abi 11:50 Enine Boyuna 12:05 Yedi Numara 13:00 Ulak 14:00 Tövbeler Olsun 14:00 Yeditepe İstanbul 15:55 Tövbeler Olsun 17:05 Bünyamin 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Tövbeler Olsun 23:30 Tövbeler Olsun 23:45 Zaman Matinesi Kaynak: InterSinema.com