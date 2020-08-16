16 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 16 Ağustos 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Fırtına Tanrısı 01:30 Türk Malı 02:00 Fırtına Tanrısı 03:30 Aşk Laftan Anlamaz 04:00 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Pis Yedili 08:15 Hayat Güzeldir 09:45 Aşk Laftan Anlamaz 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 13:00 Pembe Panter 2 14:00 Karaoğlan Geliyor 14:45 Pis Yedili 15:45 Feryat 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Kapıcılar Kralı 21:45 Aile Şerefi 23:45 Kod Adı: Ressam Kaynak: InterSinema.com