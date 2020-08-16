16 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
16 Ağustos 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
16.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Fırtına Tanrısı
01:30 Türk Malı
02:00 Fırtına Tanrısı
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
13:00 Pembe Panter 2
14:00 Karaoğlan Geliyor
14:45 Pis Yedili
15:45 Feryat
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Aile Şerefi
23:45 Kod Adı: Ressam
Kaynak: InterSinema.com