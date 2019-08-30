17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü

17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü

Denizli'de 17 yaşındaki genç doğum gününe çağırdığı 15 yaşındaki kız arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü.

30.08.2019 04:47
17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü

Denizli'de 15 yaşındaki Zeynep Atagül, doğum gününde erkek arkadaşı U.K'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki U.K, tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep Atagül doğum gününü kutlamak üzere erkek arkadaşı U.K'nın evine gitti. Evde doğum günü kutlamasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tüfek patladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri parmakları kopan Atagül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Atagül'ün 17 yaşında erkek arkadaşı U.K. gözaltına alındı. U.K, ilk ifadesinde tüfeğin kaza sonucu patladığını söyledi.

Zeynep Atagül

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Cumhuriyet savcısının inceleme yapmak için geldiği olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki kızın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Jandarma ekipleri olayın cinayet mi yoksa kazayla mı gerçekleştirildiğini araştırıyor.

17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (23)

  • KUZEYİN UŞAĞII:
    ON YEDİ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNDE O TÜFEĞİN NE İŞİ VAR. . ORADAKİLER SORMADI MI HİÇ. . . ŞEYTAN DOLDURDU. . . KIZIMIZA ALLAH RAHMET EYLESİN. . . YAZIK OLDU KIZIMIZA. DAHA ÇOK KÜÇÜKTÜ. . .
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  • GARİP:
    Ders Almak ya da almamak.Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut olayını çok tez unutuvermisiz anne babalar olarak.Cocuklarimizi yollarda bulmadık. Çok serbestilik göstermek onarılması zor yanlışlara gebe olabiliyor.Garipoglu-Karabulut olayından sonra Ülkemizde kesmeli bogazlamali canavarca his ile öldürmeli cinayetlerin önü ardı alinamaz oldu.Caydirici cezalar olmalı.
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  • GAVARACİ:
    o yastaki kizlar erkeklerle neden takilir. türkiyem bu duruma nezaman nasil geldi, yaziklar olsun.
    Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
  • ÖÖÖÖÖÖÖJJJJJJJJJJJJJÖÖÖ:
    Rtüke sormak lazım bütün dizilerde flört aşk diz boyu sanki hayatın başka amacı yokmuş gibi. . günahlar boylarına. . .
    4 2 Yayından Kaldır
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