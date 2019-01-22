15 Yaşındaki Çocuk Erden Doğum Yaptı, Bebeği İhmale Kurban Oldu

Bolivya'da 15 yaşındaki çocuğun doğurduğu bebeğin küvözde yanak ölmesi, ülkede infial yarattı. Bolivya'lı yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ERKEN DOĞUM YAPTI

Bolivya'nın Warnes kentinde, bir hastanede 15 yaşındaki çocuk hamileliğinin 36. haftasında erken doğum yaptı. Doktorlar hastanede boş küvöz olmadığı için bebeği başka bir hastaneye sevk etmek yerine bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan ve güçlü ışıkları olan bir küvöze koydu.

BEBEK KURTARILAMADI

Anne, çocuğuna süt vermek için yenidoğan ünitesine gidince çocuğun kolunda yanıklar olduğunu fark etti ve bebeğin acı içinde inlediğini görünce durumu doktorlara bildirdi. Durum fark edilince hemen başka bir hastaneye sevk edilen bebek, vücudunda oluşan aşırı yanıklar nedeniyle kurtarılamadı.

DOKTORLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolivya Sağlık Bakanlığı, doktor ve hemşireler hakkında görevi ihmal etme suçundan soruşturma açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Santa Cruz Tıp Fakültesi Rektör Yardımcısı Wilfredo Anzoategui, Bolivya cumhurbaşkanıEvo Morales'ın açıkladığı yeni sağlık paketi yüzünden ülke genelinde hastanelerde araç gereç sıkıntısı ortaya çıktığını bu nedenle doktorların çoğu kez risk almak zorunda kaldıklarını söyledi.

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