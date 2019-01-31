15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

15 Temmuz FETÖ darbe girişimini önceden yazanlardan, eski Pentagon yetkilisi Neo-Con yazar Michael Rubin yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir yazı kaleme aldı. Michael Rubin, Erdoğan'ı iktidardan indirmeyi savunan yazısında skandal ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN'I İNFAZ ETMEK İÇİN"

Rubin Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, iktidarın Erdoğan'ın infaz edilerek son bulabileceği iddiasında bulundu. Rubin, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ne hapse atılan ilk Türk devlet adamı olacak ne de idam edilen ilk Türk lider olacak. Menderes davasında ne darbe ne de infaz haklıydı. Menderes masumken Erdoğan birçok durumda suçludur. Menderes suçsuzken, diğer tarafta yolsuzluk, savaş suçu, etnik temizlik, terör destekçiliğine dair birçok emsal vardır. Bu Erdoğan'ın infaz edilmesini mantıklı yapmıyor tabii. Erdoğan'ı infaz etmek yeni yetişecek Türk siyasetçileri aynı kutuplaşmaya ve aynı huzursuzluğa mahkum edecek."