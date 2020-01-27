15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de ticari taksiden inerek denize atlayan şahsın atlama anının görüntüsü ortaya çıktı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartılırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken intihar eden şahsın köprüden atladığı anın görüntüleri görüntüleri ortaya çıktı.
ARAÇTAN İNİP BOĞAZA ATLADI
Olay saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy'den taksiye binen kimliği belirsiz bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelindiğinde taksiyi durdurdu. Araçtan inen kişi boğaza atladı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı. Denizde yapılan aramalar sonucunda intihar eden kişinin cansız bedeni bulundu. İntihar eden kişinin cenazesi Üsküdar Beylerbeyi Kıyı Emniyeti'ne getirildi. Köprü Koruma Amirliği'ne alınan taksi, polis ekipleri tarafından incelendi.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ İFADE VERDİ
Taksi sürücüsü ise Çengelköy Polis Karakolunda ifade verdi. Köprüden atlayan kişinin cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle köprünün Anadolu-Avrupa yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Videosu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada
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insanlar karşıdan baktığınızda neşeli gülüyor eğleniyor gibi dursada bir çoğunun içinde enkaz yığını var Allahın rahmetinden ümit kesilmez rabbim günahlarını affetsin bizlerde bir kardeşimizi gördüğümüzde ona hal hatır soralım yaralarını sarmaya çalışalım bir nebze de olsa insanlara yaşama sevinci katma adına birşeyler yapalımCevap Yaz Yayından Kaldır
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kim bilir derdi neydiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır