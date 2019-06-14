15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kadın polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen kadını polis yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (9)
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bir bitmedinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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İPİNİ KOPARAN KÖPRÜYE KOŞUYOR ANLAMIYORUM BU KÖPRÜLERDE NE VAR HALKA ÇİLE VERMEKTEN VE TRAFİKİ SIKIŞTIRMAKTAN BAŞKA ÇÖZEMEDİM GİTTİ :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gençler biraz daha sabredin,,,,ekrem İmamoğlu geliyor......Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırFATİH: dallama konuyla ne alakaYayından Kaldır
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Allah yardımcısı olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır