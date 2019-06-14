15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kadın polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen kadını polis yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.

Kaynak: DHA
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