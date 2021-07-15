15 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
15 Temmuz 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
00:15 CONCACAF Gold Cup Geniş Özet
01:15 CONCACAF Gold Cup Geniş Özet
02:30 Trinidad ve Tobago - El Salvador
04:30 21 Takım 21 Gol
05:00 Guatemala - El Salvador
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Kolaysa Anlat
Kaynak: InterSinema.com