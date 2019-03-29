14 Yaşındaki YouTuber, 9 Ayda Bir Milyon TL Kazandı
14 yaşındaki Griffin Spikoski, yaklaşık 9 ay önce YouTube'a ünlü Fortnite oyununu oynarken bir video yükledi ve 7,5 milyon izlenme elde etti. Spikoski, şimdiye kadar bir milyon TL kazandı.
Griffin'in videoları oldukça popüler hale geldi ve küçük çocuk oyun videolarını canlı yayınlamaya başladı. 'Sceptic' takma adını kullanan Griffin, kısa sürede YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı.
BİR MİLYON TL KAZANDI
14 yaşındaki Griffin, popülerliği arttıkça günde minimum 8 saat yayın yapmaya başladı.Milyonlarca takipçisi ve abonesi olan Griffin, oyun esnasında yediği içtiği ürünlerden bile reklam almaya başladı. Bir süre sonra da otellerle, mağazalarla, teknoloji devi firmalarla çeşitli reklam anlaşmaları yaptı. YouTube gelirleri, sponsorluk anlaşmaları derken Griffin, 9 ay gibi kısa bir sürede 200 bin dolar (1 milyon TL) civarında gelir elde etti.
AİLELERİN DESTEKLEMELERİ GEREKİR
Ailesi, çocuklarının 14 yaşında olmasından dolayı parayı kontrol etmede sorun yaşayacağını düşünerek Griffin'in bir şirket kurmasına yardım etti. Gelirini idare etmesine yardımcı olmak için de bir finansal danışman tuttu. Griffin'in babası Chris, "Ebeveynlerin bilmesini isterim ki, eğer çocukları oyun oynamaktan hoşlanıyorsa, buna tutkuları varsa ve iyilerse ailelerin bu durumu diğer sporlar gibi davranmaları ve desteklemeleri gerekir" dedi. Bunun artık kendisi için oyundan öte bir işe dönüştüğünü belirten Griffin ise, okula vakit bulamadığını ve uzaktan lise eğitimi almaya başladığını ifade etti.
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Değerli yorumcular..seçimden sonra zam fırtınası geliyor..haberiniz olsun.Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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Okula gitse nolucak evde para basıyor 1-2 sene götürse bu işi tamam 18 yaşında spor araba kızlar falan filanCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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taş çatlasın 80 yıllık ömrümüz var ha zengin olmuşuz ha fakir önemli olan dengeyi tutturmak. . Dünyanın, Cenâb-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler. Yani karnımızı doyuracak kadar paramız olsun yeter.Cevap Yaz 22 6 Yayından KaldırKILIC: Bu düşünceye sahib bi ülke halkı asla kalkınamaz10 8 Yayından KaldırGÜL: Helal olsunTüm 9 yorumu okumak için tıklayın4 3 Yayından Kaldır