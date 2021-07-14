14 Temmuz Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 14 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

14 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 34°C

İSTANBUL °C, 31°C

KIRKLARELİ °C, 31°C

KOCAELİ °C, 31°C

İZMİR °C, 35°C

KÜTAHYA °C, 30°C

MANİSA °C, 38°C

MUĞLA °C, 39°C

ADANA °C, 34°C

ANTALYA °C, 38°C

HATAY °C, 33°C

ISPARTA °C, 35°C

ANKARA °C, 33°C

ESKİŞEHİR °C, 31°C

KONYA °C, 33°C

SİVAS °C, 28°C

BOLU °C, 28°C

DÜZCE °C, 31°C

SİNOP °C, 29°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 32°C

BAYBURT °C, 26°C

SAMSUN °C, 29°C

TRABZON °C, 27°C

ERZURUM °C, 25°C

KARS °C, 26°C

MALATYA °C, 35°C

VAN °C, 27°C

ADIYAMAN °C, 39°C

DİYARBAKIR °C, 39°C

GAZİANTEP °C, 37°C

SİİRT °C, 39°C

14 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

14 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

14 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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