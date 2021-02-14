14 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı
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14 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

14.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 06:46
14 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

14 Şubat 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Baba 2

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

03:35 Türkan Hanım'ın Konağı

04:20 Yedi Numara

04:50 Işığın Prensesi

05:00 Işığın Prensesi

07:15 Böyle Bitmesin

07:20 Yedi Numara

08:20 Tozkoparan İskender

09:15 Diriliş Ertuğrul

11:20 Acemi Anneler Stüdyo

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

14:05 Gönül Dağı

14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com

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