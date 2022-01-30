14. Ayder Kar Festivali sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

14. Ayder Kar Festivali sürüyor

İhlas Haber Ajansı, Osman Kubilay Küçükmustafa - Güncel
 - Güncelleme:

- 14. Ayder Kar Festivali sürüyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14. kez düzenlenen Kar Festivali ikinci gününde de devam etti.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - - 14. Ayder Kar Festivali sürüyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14. kez düzenlenen Kar Festivali ikinci gününde de devam etti.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri muşambalar, naylon poşetler, çöp poşetleri ve şambrelleri ellerine alarak festival alanının bulunduğu tepenin en üst kısmına kadar taşıyarak karlı kaplı yamaçtan aşağıya kayıyor. Yarı yolda çarpışanların yanı sıra duramayanlar eğlenceli dakikalar yaşarken, izleyenlere de bir görsel şölen sunuyor. Kaymaktan çekinenenler ise müzik eşliğinde horon halkaları oluşturularak kar üzerinde eğlencenin tadını çıkartıyor.

Her yıl trafik nedeniyle aksamaların yaşandığı Ayder Yaylası'nda bu yıl araçlar için farklı bir önlem alındı. Ayder Yaylası'nın içerisine alınmayan araçların yayladaki festival alanına kadar gitmesine izin verilmedi. Bunun yerine hazırda bulunan 60 araç vatandaşları araçların bırakıldığı yerden festival alanına kadar taşıyarak araç kalabalığının önüne geçilmiş oldu.

14. Ayder Kar Festivali sürüyor

14. Ayder Kar Festivali sürüyor

14. Ayder Kar Festivali sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Güncel

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Turizm, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title